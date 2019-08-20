Новая школа на Кондратьевском проспекте откроет двери 1 сентября

Новая школа в Калининском районе по адресу: Кондратьевский проспект, дом 68, корпус 3, рассчитанная на 825 учеников, сможет начать полноценную работу в День знаний 1 сентября, сообщает ТАСС.

Проинспектировать ее текущее состояние лично приехал врио губернатора Александр Беглов и остался доволен увиденным.

"Очень хорошие впечатления, хорошие строители, свое слово сдержали - школу ввели, фактически замечаний нет", - приводится цитата городского начальника.

Ранее своим распоряжением он ускорил ход работ, поскольку микрорайон состоит из высотных новостроек, и у новоселов существует острая необходимость в новом образовательном учреждении. Известно, что на современное оборудование город потратил 93 млн рублей.

Высокопоставленный чиновник уже посещал эту школу в январе и выразил желание, чтобы инфраструктура удаленного от метро микрорайона позволяла жителям меньше пользоваться транспортом.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.