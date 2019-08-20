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19:24

Администрация Архангельской области закупает противогазы за 4,6 млн рублей

фото ЗакС политика Администрация Архангельской области закупает противогазы за 4,6 млн рублей

Чиновники из правительства Архангельской области проводят госзакупку, в ходе которой планируется приобрести более тысячи противогазов общей стоимостью 4,6 млн рублей. В связи с тем, что в августе стало известно об инциденте с радиацией в регионе, по области поползли слухи о связи этих двух событий. Однако, как стало известно местному изданию 29.ru, руководство категорически опровергает такого рода подозрения. В очередной раз отличился губернатор Игорь Орлов, в грубоватой манере потребовавший "кончать бред распространять".

Журналистам удалось дождаться более обстоятельного и вежливого ответа из администрации.

"Проведение конкурсных процедур, направленных на обновление имущества аварийно-спасательных формирований региона, является плановой процедурой. Заявка на приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания была одобрена правительством Архангельской области еще в 2018 году", - пояснили неназванные чиновники.

Напомним, 8 августа в Архангельской области под Нёноксой при испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв. Произошло это в районе Государственного центрального морского испытательного полигона ВМФ, где испытывают баллистические ракеты для атомных подлодок. Позже стало известно, что там изучали возможности нового ракетного комплекса - предположительно, "Буревестника". От взрыва погибли пять человек: все они - сотрудники "Росатома", которых наградят посмертно. Это Алексей Вьюшин, Евгений Коротаев, Вячеслав Липшев, Сергей Пичугин и Владислав Яновский.

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