Варламов недоволен реставрацией исторических парадных Петербурга

Топ-блогер и урбанист Илья Варламов, участвующий в петербургской муниципальной кампании, выпустил критический пост, в котором возмущается качеством ремонта парадных в дореволюционных парадных. По его строгому суждению, дело доверили "криворуким дебилам" и "птушникам", и дело приобрело уже массовый и опасный для города характер. Работы выполняются на столь низком уровне, что лучше бы, по мнению Варламова, к некоторым деталям декора и не прикасались вовсе. Особенно сильно, отмечает он, досталось Петроградской стороне: пострадало сразу пять домов на Большом проспекте.

"Поскольку никто из подрядчиков даже не подумал свериться с историческими чертежами или хотя бы фотографиями, получилось примерно так. Несоблюдение пропорций, упрощённый до безобразия декор – короче, типичные признаки евроремонта. Это к вопросу о том, как хорошую идею испортить отвратительной реализацией. Наверное, это лучше, чем железное китайское говно, но ненамного", - ругается автор в новом тексте.

Самое непонятное для блогера - то, что некоторые исторические двери выдирают из фасада и зачем-то просто оставляют стоять рядом, ограничиваясь этим "варварским" действием. До столь скупулезной и требующей культурного развития работы, как реставрация памятников, заявляет Варламов, нельзя допускать дилетантов.