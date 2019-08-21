В Госдуме предложили выделять родителям деньги на сборы ребенка в школу

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил выделять малообеспеченным семьям деньги для сбора детей в школу, информирует RT.

В прошлом году, по его сведениям, стоимость набора, куда входят все необходимые для ребенка вещи, составляла около 12 тысяч рублей.

"Далеко не каждая семья, особенно в регионах, может позволить себе выделить такую сумму без ущерба для бюджета", - переживает Чернышов.

В связи с данным обстоятельством парламентарий выступил с инициативой учредить региональную программу "Первосентябрьский капитал", в рамках которой родителям будут выделять средства покупку школьных вещей. При этом сумма в документе не указана.

Также Чернышов предлагает ограничить стоимость "школьной корзины", которая не должна превышать 25% от зарплаты родителей. Остальные расходы должно взять на себя государство.