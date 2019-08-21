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Муниципал

10:43

КСП изучит бюджетные траты города Колпино

фото ЗакС политика КСП изучит бюджетные траты города Колпино

Специалисты Контрольно-счетной палаты под руководством аудитора Юрия Шутова приступили к проверке формирования и исполнения бюджета исполнения бюджета внутригородского муниципального образования (ВМО) города Колпино.

Они проанализируют расходы средств местного бюджета за 2017-2019 годы, соблюдение законодательства при осуществлении муниципальных закупок, а также в сфере управления и распоряжения муниципальной собственностью.

В 2017 году бюджетные расходы превысили 404 млн рублей, в 2018 - 370 млн рублей. На текущий год в городской казне заложено 574 млн рублей, из которых 80 млн -  траты на на содержание муниципального совета, местной администрации и избирательной комиссии ВМО.

Руководит Колпино Олег Милюта; местной администрацией управляет Евгений Лащук.

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