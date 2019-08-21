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11:05

Новый детсад на 220 мест открыли во Фрунзенском районе

фото ЗакС политика Новый детсад на 220 мест открыли во Фрунзенском районе

На Южном шоссе, 51/2, ввели в эксплуатацию новый детский сад, готовый принять 220 воспитанников, уведомляет пресс-служба комитета по строительству.

Социальный объект построили в рамках  адресной инвестпрограммы комитета. Заказчиком являлся Фонд капитального строительства и реконструкции.

Здание состоит из трех этажей. В нем, среди прочего, имеется большой плавательный бассейн, кабинеты детского психолога и логопеда, а также залы для музыки и занятий физкультурой.

Свои двери детсад откроет уже в сентябре.

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