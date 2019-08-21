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11:32

Россия может выдать Украине пятерых заключенных

фото ЗакС политика Россия может выдать Украине пятерых заключенных

Пятерых украинских заключенных, сидящих в тюрьмах РФ, в скором времени могут этапировать на родину, поделился с "Интерфаксом" анонимный осведомитель.

На данный момент, поведал он, "обсуждается формат этой процедуры". Также он назвал имена арестантов: Владимир Балух, Станислав Клых, Александр Кольченко, Павел Гриб, Николай Карпюк.

Днем ранее, 20 августа, правозащитный центр "Мемориал" известил о том, что осужденных перевезли из исправительных колоний в столичное СИЗО "Лефортово". Эти сведения в беседе с "МБХ медиа" подтвердил адвокат Карпюка, отказавшись, одако, комментировать информацию о "транзите".

Напомним, Балух осужден на 5 лет за незаконное хранение оружия и взрывчатки, а также за дезорганизацию работы ИК.

Кольченко отбывает десятилетний срок по делу "крымских террористов".

Гриб получил 6 лет колонии за попытку устроить взрыв на выпускном в Сочи.

Клых и Карпюк осуждены на 20 и 22,5 лет за участие в одной из чеченских войн на стороне сепаратистов в составе праворадикальной партии  УНА-УНСО (признана экстремистской и запрещена в РФ).

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11:47    
Моряков уже "отдали" Украине, скорее всего, и этих также "отдадут"...

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