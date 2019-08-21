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11:55

Суд подтвердил обоснованность отказа Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

фото ЗакС политика Суд подтвердил обоснованность отказа Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

Сегодня, 21 августа, в столичном Горсуде рассматривался иск Дмитрия Гудкова, поданный в связи с отказом Мосгоризбиркома и ЦИК регистрировать его кандидатом в депутаты Мосгордумы. Недолгую трансляцию заседания вел в его Telegram-канале соратник политика.

Выслушав мнения сторон, судья принял решение удовлетворить ходатайство МГИК, согласно которому Гудкову было отказано в регистрации из-за наличия нелегитимных подписей.

Заседание не продлилось и часа.

Сторонники Гудкова планируют подать апелляцию в Конституционный суд.

Лидера незарегистрированной Партии перемен арестовали 30 июля на 30 суток за повторное нарушение правил проведения уличного мероприятия. Его судили за несогласованную акцию 14 июля в Новопушкинском сквере, вылившуюся в шествие.

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11:59    
Хорошая новость! Ни в коем случае нельзя пропускать во власть врагов России и россиян, к которым с полным правом относится эта прозападная мразь Гудков!

Страница 1-ая (всего: 1)
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