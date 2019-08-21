Столичная мэрия выделила на празднование Дня города 400 млн рублей

Московская мэрия выделит 407 млн рублей из городского бюджета на празднование Дня города, который состоится в преддверии выборов - 7 сентября, уведомляет РБК, ссылаясь на данные, полученные с сайта госзакупок.

Так, на разгон облаков уйдет 101,6 млн рублей. 75 млн рублей потратят на оформление округов и фейерверки. Самое дорогостоящее мероприятие пройдет в парке "Зарядье" - на него выделено 25 млн рублей. Праздник на ВДНХ обойдется в 9,6 млн рублей, в Парке Горького и "Сокольниках" - 4,6 и 4,4 млн соответственно.

Близкий к столичным властям источник поделился, что изначально на празднование Дня города была выделена иная сумма, однако в связи с тем, что 7-8 сентября в Москве, скорее всего, пройдут протесты из-за недопуска независимых кандидатов до выборов в Мосгордуму, стоимость увеличилась. Предполагается, что праздник "охладит" протестный пыл москвичей.