МО “Екатерингофский” обвинил кандидата в использовании ребенка вместо “живого” щита

В газете "Екатерингофский вестник", которая издается за бюджетный счет администрации МО “Екатерингофский”, опубликовали материал про кандидата в мундепы от “Яблока” и главного редактора петербургской газеты “Московский комсомолец” Максима Кузахметова. Журналиста назвали оппозиционером и обвинили в том, что он якобы прикрывался ребенком от сотрудников полиции.

Под заголовком: “Помогите! Мой папа оппозиционер” редакция сначала пишет, как в Москве во время акции протеста “провокаторами дети использовались как живые щиты от правоохранительных органов”. Затем журналисты рассказывают о Максиме Кузахметове, который якобы “целенаправленно толкал коляску под ноги сотрудникам полиции, чтобы пресечь их действия.

- Создавалось впечатление, что он использовал ребенка в качестве “живого” щита, - утверждает газета.

Муниципальное издание снабдило публикацию двумя фотографиями главного редактора “Московского комсомольца” с супругой и ребенком.

Максим Кузахметов рассказал ЗАКС.Ру, что снимки могли быть сделаны в дни, когда независимые кандидаты безуспешно пытались попасть в муниципальный избирком, чтобы сдать документы на регистрацию кандидатами в мундепы. Кузахметов рассказал, что вместе с супругой они многодетные родители. Они приходили в избирком вместе с детьми, так как их не с кем было оставить.

Кузахметов, комментируя опубликованный материал, назвал действия сотрудников муниципалитета “мелкой и подлой местью”.

- То, что произошло очень ярко характеризует жуликов и воров у власти, - сообщил журналист.

По его мнению, за очерняющим материалом может стоять лично глава МО “Екатерингофский” Олег Смакотин.

Связаться с администрацией МО “Екатерингофский” корреспонденту ЗАКС.ру не удалось: никто не ответил по номерам, указанным на сайте МО, личной странице Смакотина в “Вконтакте” и редакции муниципальной газеты. Дозвониться до Олега Смакотина по личному номеру телефона также не удалось.

МО “Екатерингофский” - округ, который оказался в центре скандалов с самого начала муниципальной кампании в Петербурге. От независимых кандидатов скрывали информацию о дате назначения выборов, оппозиция не могла подать документы на регистрацию из-за фейковых очередей. ИКМО отказывался регистрировать “яблочников” и кандидатов, поддержанных штабом Навального.

Елена Владыкина

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