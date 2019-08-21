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Новости

14:19

"Чтобы птицы могли посещать": Беглов поручил установить скворечники в парках

фото ЗакС политика "Чтобы птицы могли посещать": Беглов поручил установить скворечники в парках

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил установить скворечники в парках, чтобы птицы «могли посещать» их, и чтобы «им тоже было удобно», передает «Интерфакс».

Беглов ознакомился с результатами работ по благоустройству в Пионерском парке. Он упомянул, что в соседнем парке Академика Сахарова начнут благоустраивать в 2020 году и отдельно упомянул о живущих там белках.

«Когда будут проводить там работы, их важно не распугать, нужно сделать для них кормушки. Живность надо сохранять. Я дал команду во всех парках обязательно установить скворечники, чтобы птицы могли посещать эти парки, чтобы им тоже было удобно. Мы не должны уничтожать их среду, а, наоборот, должны создавать благоприятную», - сказал Беглов.

Пока, по данным аппарата губернатора, ведутся работы на 145 объектах - общественных пространствах и дворах.


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19:23    
Чтобы были птицы не надо застраивать парки и зеленные насаждения - тамперелетные птицы отдыхают.

19:12   Мария   mashamasha1989@mail.ru
Во многих парках всегда были и птицы, и белки.  На Крестовском , например, с рук белок кормят, а если те боязливые, тот как раз в скворечниках лакомство находят. Но в некоторых парках их реально нет, положить некуда корм.  Так что идея о  здравая.

14:55    
А в Муринском парке вместо скворечников застройку???

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