"Чтобы птицы могли посещать": Беглов поручил установить скворечники в парках

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов поручил установить скворечники в парках, чтобы птицы «могли посещать» их, и чтобы «им тоже было удобно», передает «Интерфакс».

Беглов ознакомился с результатами работ по благоустройству в Пионерском парке. Он упомянул, что в соседнем парке Академика Сахарова начнут благоустраивать в 2020 году и отдельно упомянул о живущих там белках.

«Когда будут проводить там работы, их важно не распугать, нужно сделать для них кормушки. Живность надо сохранять. Я дал команду во всех парках обязательно установить скворечники, чтобы птицы могли посещать эти парки, чтобы им тоже было удобно. Мы не должны уничтожать их среду, а, наоборот, должны создавать благоприятную», - сказал Беглов.

Пока, по данным аппарата губернатора, ведутся работы на 145 объектах - общественных пространствах и дворах.

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.