«Объединенные демократы» запустили для избирателей сервис по поиску оппозиционеров

На сайте платформы «Объединенные демократы» 21 августа появился сервис по поиску кандидатов в петербургские муниципальные депутаты от демократической оппозиции.

Чтобы узнать, за кого участники проекта предлагают голосовать, необходимо ввести адрес места регистрации избирателя. Поисковая система выдает имена кандидатов и адрес избирательного участка.

Среди предложенных кандидатов, как представители «Объединенных демократов», так и сотрудничающих с ними штаба Навального, Партии роста и партии «Справедливая Россия». Из представителей «Яблока» в базу попали только прошедшие подготовку у «Объединенных демократов» или работающие вместе с ними кандидаты.