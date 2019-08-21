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Муниципал

14:21

«Объединенные демократы» запустили для избирателей сервис по поиску оппозиционеров

фото ЗакС политика «Объединенные демократы» запустили для избирателей сервис по поиску оппозиционеров

На сайте платформы «Объединенные демократы» 21 августа появился сервис по поиску кандидатов в петербургские муниципальные депутаты от демократической оппозиции.

Чтобы узнать, за кого участники проекта предлагают голосовать, необходимо ввести адрес места регистрации избирателя. Поисковая система выдает имена кандидатов и адрес избирательного участка.

Среди предложенных кандидатов, как представители «Объединенных демократов», так и сотрудничающих с ними штаба Навального, Партии роста и партии «Справедливая Россия». Из представителей «Яблока» в базу попали только  прошедшие подготовку у «Объединенных демократов» или работающие вместе с ними кандидаты.

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19:22    
А где их сайт?

18:40    
17:30
Вы такоЕ осведомлённоЕ, наверное, возглавляете список.

17:30    
Зачем такой сложный путь поиска "оппозиционеров" ? Возьмите список    активистов лгбт - и достаточно.

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