Рекламный блок загружается...
18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы-2019
Рекламный блок загружается...

Новости

15:24

Кудрин: На протестных акциях в Москве силовики беспрецедентно применяли силу

фото ЗакС политика Кудрин: На протестных акциях в Москве силовики беспрецедентно применяли силу

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter оценил как беспрецендентное применение сил правоохранителями к протестующим на митингах в Москве.

«На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение», - написал Кудрин.

Он подчеркнул, что важно «публично разобраться в каждом случае». «Все должны всегда оставаться в правовом поле», - отметил Кудрин.

Ранее Совет при президенте по правам человека направил обращения руководству СК, МВД и Росгвардии с просьбой проверить сведения о незаконном применении силовиками спецсредств и физической силы к участникам акций 27 июля, 3 и 10 августа в Москве. По мнению членов совета, силовики допускали «существенные нарушения прав граждан».

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

19:58 Путин назвал "хорошим примером" протестов два согласованных митинга в Москве

19:20 На московского депутата Галямину составили новый протокол из-за поста в соцсети

13:45 Либертарианская партия подала заявку на шествие по бульварам 31 августа

12:27 Московского депутата Галямину снова задержали на выходе из спецприемника

11:55 Суд подтвердил обоснованность отказа Гудкову в регистрации кандидатом в Мосгордуму

9:27 "Агора" просит ООН оценить характер столичных протестов

20 августа, 18:06 СПЧ просит СК, МВД и Росгвардию проверить случаи незаконного применения силы к участникам протестов в Москве

20 августа, 15:54 Путину доложили о девушке, которую ударил полицейский в живот на акции 10 августа

20 августа, 14:13 СМИ: Опрошенный по делу о беспорядках 27 июля в Москве активист уехал из России

20 августа, 13:34 Илью Яшина арестовали на 10 суток в четвертый раз подряд

Рекламный блок загружается...

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.
Добавить высказывание


21:27   Константин Коханов   parfirich@kohanov.com
«Цель оппозиции ясна, поднять народ на баррикады…» и этому способствуют все ельцинские жиды из путинского окружения, такие как Кудрин и такая из них сволочь, как Чубайс и Греф.
###
Цель оппозиции ясна,
Поднять народ на баррикады,
Чтоб он, очнувшийся от сна,
Страну довёл бы до распада.
###
Ведь в оппозиции «жиды»,
Не только Маркса прочитали,
От них теперь, что хочешь жди,
Имеют всё, о чём мечтали.
###
Жиды с жидами делят власть,
Найти стараются консенсус,
И тот, кто родину продаст,
И тот, кто только суверенность.
###
Поймите путинских жидов,
Их страсть безмерную к наживе,
И с коммунистами, что ждёт,
И как «навальные» все лживы.
###
Чтоб стали верить подлецу,
У нас на митингах «заводят»,
Пришёл послушать кто «попсу»,
И кто на рэперов лишь ходят.
###
Что «розенбаумы» споют,
Что «макаревичи» настрочат,
И то, что «быковы» сольют,
Одни жиды над тем хохочут.
###
На озабоченных «улицких»,
У нас народа «темнотой»,
Народ давно уже не злится,
Что им он быдло и отстой.
###
Открыты пусть жидовок лица,
За них огромная страна,
Хотя страна та за границей,
Для всех Америка одна.
###
Жиды любой народ разденут,
Разделят весь на пополам,
Чтоб лишь стравить и в «РАЙ» свой въедут,
Или пройдут по головам.

19:42    
19-25 Очень жаль, что Запад и лично Макарон с Тампоном не прочитали раньше твой высер и начинают приглашать (а не выгонять) Путина . Чего ж ты спал и не указал им раньше, пикейный жилетик ?

19:35    
15:47 Ваш унитаз оборудован интернетом? Не из него ли откровения? Не захлебнитесь.

19:25    
западу надо всем силовикам повально не открывать визы на выезд за границу... а распутина выкинуть со всех международных институтов. макрон поставил дикаря распутина на место когда тот пытался приравнять боевые протесты желтых жилетов во франции с мирными акциями в москве, которые разогнали костоломы распутина - макрон так и заявил - ... "В то же время (…) во Франции свобода протестов всегда была под защитой. (…) И во Франции (…) те, кто участвовали в манифестациях, свободно участвовали и в выборах. Те, кто называют себя «желтыми жилетами», были представлены на выборах в Европарламент. Они пойдут и на муниципальные выборы, и очень хорошо. Я хочу, чтобы они свободно выражали свое мнение на выборах, потому что это снижает конфликтность. Мы находимся в стране, где люди могут высказываться свободно, протестовать свободно"...

19:12    
ПОхоже Путина надо увольнять, он не может гарантировать защиту конституционных прав граждан.

17:27    
Когда кудрина выгнали из правительства, появилась надежда об очищении правительства от последышей собачно-гайдаро-чубайса. Но он опять тихой сапой пролез во власть, вернее, кем-то продвинут. Эти "кто-то" явно не друзья России. И это плохой знак.

15:47    
В зародыше и очень жёстко надо подавлять зачатки прозападного бунта, иначе метастазы еврозаразы распространятся на всю Россию!Мочить и мочить в сортире, не дать поднять головы из унитаза! В этом залог успеха в обеспечении госбезопасности Отечества!

Страница 1-ая (всего: 1)
Добавить высказывание


Рейтинг персон


Все новости:
20:53 Активисты хотят провести шествие и митинг за честные выборы в Петербурге 1 сентября

20:35 Митинг в защиту парка Малиновка завершился принятием резолюции

20:18 Муниципал: Группа СБПЧ отказалась выступать на концерте в честь праздника МО "Екатерингофский"

19:58 Путин назвал "хорошим примером" протестов два согласованных митинга в Москве

19:20 На московского депутата Галямину составили новый протокол из-за поста в соцсети

18:45 Саратовских "навальнистов" в преддверии выборов силой вынуждают покинуть офис   1

18:40 ФК "Зенит" оштрафовали за драку фанатов с ОМОНом   1

18:25 Около 70 человек пришли на митинг в защиту парка Малиновка   4

18:10 Чиновник назвал сумму приблизительного ущерба, причиненного экономике РФ лесными пожарами

17:50 Муниципал: Для 808 избирателей в Тярлево изготовят 800 бюллетеней

17:42 Суд отказался снять биатлониста Шипулина с довыборов в Госдуму по иску "Справедливой России"

17:36 Собянин пообещал столичным пенсионерам увеличить размер минимальной пенсии   1

17:05 УФАС аннулировало закупку ГУП "Петербургский метрополитен" на 182 млн рублей

16:50 Севший в поле из-за попадания птиц в двигатель Airbus A321 отправят в утиль

16:26 Экс-замначальника угрозыска Петербурга ближайшие 1,5 года проведет в колонии за мошенничество

Предыдущие новости

Регионы

Рекламный блок RTB загружается...

© ZakS.Ru, 2002—2019. Все права защищены. При использовании материалов гиперссылка обязательна.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru