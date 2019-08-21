Кудрин: На протестных акциях в Москве силовики беспрецедентно применяли силу

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в своем Twitter оценил как беспрецендентное применение сил правоохранителями к протестующим на митингах в Москве.

«На последних протестных акциях беспрецедентно применяли силу. На это обращает внимание СПЧ, я поддерживаю это обращение», - написал Кудрин.

Он подчеркнул, что важно «публично разобраться в каждом случае». «Все должны всегда оставаться в правовом поле», - отметил Кудрин.

Ранее Совет при президенте по правам человека направил обращения руководству СК, МВД и Росгвардии с просьбой проверить сведения о незаконном применении силовиками спецсредств и физической силы к участникам акций 27 июля, 3 и 10 августа в Москве. По мнению членов совета, силовики допускали «существенные нарушения прав граждан».