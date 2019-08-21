Кандидат-единоросс просит ТИК снять соперников из Партии роста с выборов в МО № 75

Кандидат в муниципальные депутаты МО № 75 от «Единой России» Диана Тукаева-Морозова обратилась в ТИК № 29 с просьбой снять с выборов кандидатов от Партии роста и заблокировать сайт «ВКонтакте», сообщают «Новости Купчино».

Поводом стали две публикации в группе «Штаб Купчино», которые, по мнению Тукаевой-Морозовой, являются незаконной агитацией. Таковой, по ее мнению, оказались заметка о выигранных судебных процессах по оспариванию регистрации кандидатов и пост о поездке кандидатов на экскурсии в Купчино.

В обращении в ТИК Тукаева-Морозова просит привлечь выложивших посты к ответственности «за нарушение федерального законодательства», снять кандидатов от Партии роста с выборов, запретить размещение агитационных материалов в группе «Штаб Купчино» и «принудительно удалить и заблокировать указанный web-сайт». Из заявления неясно, относится ли это к группе или ко всей соцсети, и есть ли у ТИК № 29 подобные полномочия.