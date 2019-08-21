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17:36

Собянин пообещал столичным пенсионерам увеличить размер минимальной пенсии

фото ЗакС политика Собянин пообещал столичным пенсионерам увеличить размер минимальной пенсии

Московское правительство планирует повысить минимальный установленный размер пенсий для неработающих пенсионеров, заявил глава города Сергей Собянин в ходе одной из выездных поездок.

"Мы говорили, что если экономика будет развиваться, доходы Москвы будут позволять, то мы дальше будем повышать минимальный уровень. Несмотря на разговоры о том, что с экономикой с каждым годом все хуже и хуже, на самом деле это не так - растут доходы, растет подоходный налог, заработные платы, поступление налога на прибыль - это признак того, что экономика развивается," - цитирует изречение Собянина "Интерфакс".

Говоря о сроках реализации инициативы, мэр Москвы сообщил, что, вероятнее всего, она будет рассмотрена уже на следующей неделе.

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в столице повысили на 3 тысячи рублей - с 14,5 тысяч до 17,5 тысяч рублей. 

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18:46    
Из своего кармана приплатит? Или из подконтрольного фонда Реновация?
Скорее всего опять в бюджет лапу запустят. Московские пенсионеры должны жить лучше остальных по России, а мусор можно вести в регионы. Перед выборами наобещают, а потом забудут.

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