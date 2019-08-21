Саратовских "навальнистов" в преддверии выборов силой вынуждают покинуть офис

В Саратове хозяин помещений, которые занимает местный штаб Алексея Навального, требует, чтобы активисты в ближайшее время освободили офис, поделился "ВКонтакте" координатор Александр Зыков.

По словам "навальниста", владелец заявил о необходимости "незамедлительно покинуть здание", хотя согласно условиям договора аренды, должен был сделать заведомо - за 2 месяца. Штаб, подчеркнул Зыков, ренту за текущий месяц уже оплатил.

"Мы не сомневаемся, что арендодатель принял такое решение под давлением единороссов. Прямо сейчас нам меняют замки в помещении и пытаются нас насильно выселить", - известил активист.

Ранее "навальнистам" позвонили из местных прокуратуры и МВД, сообщив о якобы готовящегося в отношении них уголовного дела, связанного с публикациями, героиней которых является единоросс Татьяна Ерохина. Также у полиции имеются некие претензии к Зыкову из-за его выступления на массовом пикете 10 августа.

В штабе активно готовили наблюдателей к предстоящим выборам в областную думу. Сегодня вечером там должен был пройти очередной тренинг.