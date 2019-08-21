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Муниципал

20:18

Группа СБПЧ отказалась выступать на концерте в честь праздника МО "Екатерингофский"

фото ЗакС политика Группа СБПЧ отказалась выступать на концерте в честь праздника МО "Екатерингофский"

Группа «Самое большое простое число» не станет выступать 6 сентября на концерте, приуроченном ко дню МО «Екатерингофский», передает Znak.com со ссылкой на вокалиста группы Кирилла Иванова.

«С грустью и внутренним спокойствием спешу сообщить, что группа СБПЧ не сможет выступить 6 сентября в клубе Opera в Петербурге на дне округа Екатерингоф. Мы несколько иначе представляли себе и сам этот концерт, и его смысл. Мы не участвуем в политически окрашенных мероприятиях или в мероприятиях, которые против нашей воли могут быть так восприняты», – сказал Иванов.

По словам музыканта, группа вела переговоры об этом концерте несколько месяцев  назад и не обратила внимание на то, что выступление должно состояться накануне муниципальных выборов в Петербурге. В клубе Opera сообщили, что продолжают переговоры с группой, и заявили, что на музыкантов давят активисты в соцсетях.

«Если отмена произойдет, у нас будут сложности – за несколько дней придется находить замену артистам», – отметили в клубе.

Анонс с концертом СБПЧ появился в группе «Округ Екатерингоф» 19 августа. В посте говорилось, что этот концерт – инициатива главы округа Олега Смакотина. Согласно сайту госзакупок, администрация МО заключила контракт с клубом Opera на 1,3 млн рублей за выкуп 750 билетов. Большая часть из них распространялась бесплатно для зарегистрированных в округе граждан, еще не более трех десятков отдали для продаж в кассах города по 1400 рублей.

Концерт с участием СБПЧ возмутил петербургских активистов, которые оказались поклонниками группы. Многие обратили внимание на то, что этот концерт – агитационный, особенно учитывая, что состоится он за пару дней до выбора.

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