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10:25

Дом активиста в Кузбассе пытались сжечь после расследований о городских властях

фото ЗакС политика Дом активиста в Кузбассе пытались сжечь после расследований о городских властях

В Кемеровской области подожгли дом общественного деятеля Дмитрия Миропольцева, до этого его избили на выходе из дома, передает «МБХ медиа».

По словам Миропольцева, его дом обработан огнезащитой, поэтому он «тлел до утра, не загораясь толком», но изнутри выгорела крыша. По предварительной информации, дом подожгли, разбив слуховое окно. Активист уверен, что это - продолжение психологического давления на него.

Миропольцев связывает нападения на него с серией расследований в отношении администрации города Калтан. По жалобе юриста Миропольцева, была признана незаконной схема финансирования дорожников на 50 млн рублей. Сейчас, по его словам, он занимается расследованием коррупционных схем по концессиям на сотни миллионов рублей. В начале августа Миропольцева избил у его дома неизвестный в медицинской маске.

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14:14    
12-03
Зачем тебе это знать? Ты. баран, должен знать что тебя грубо имеют, обворовывают, срут тебе на голову и размазывают. А ты, в таком грязном виде, думаешь о чужом материально-хозяйственом положении. Есть что-нибудь у тебя в голове-то или только блеять, как овца яловая можешь? Ты или тупица, или враг народа, или психбольной, но однозначно, неработающий пассивный спецпенсионер.

12:52    
Царская охранка точно также пыталась узнать такую же информацию о Ленине, Сталине и Дзержинском... У них тогда ничего не получилось. Не получится и сейчас. Пусть депутаты, чиновники и силовики сначала раскроют всю инфорацию о доходах, недвижимости и теневом бизнесе.

12:03    
Активист и общественный деятель - это не профессия. Хотелось бы знать место работы, где он РАБОТАЕТ, получает зарплату с уплатой налогов, образование и специальность.

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