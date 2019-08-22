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11:49

Британский телеканал снимет фильм о Путине

фото ЗакС политика Британский телеканал снимет фильм о Путине

 

Британский телеканал Channel 4 снимет трехсерийный документальный фильм о президенте России Владимире Путине, сообщается на сайте канала.

В фильме планируют показать, как личный опыт Путина повлиял на политику, как современная Россия создавалась из острого чувства «предательства, гордости и гнева», и как ценности Путина «экспортировались по всему миру – из Крыма в Солсбери в Вашингтон».

Для съемок будут использованы архивные материалы, интервью с близкими Путину людьми и с теми, кого «больше всего затронули его действия». По мнению исполнительного продюссера Джеймса Рогана, Путина нужно понять, чтобы «понять, что сейчас происходит в мире».

«Путин показал свою стойкость как один из самых грозных политиков XXI века. В этой серии будет рассказано, как бывший шпион заново определил политику, и какое влияние это оказало на весь мир», - сказал Роган.

 

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14:38    
14-11
Благодарю, что не отрицаешь, а подтверждаешь свою симпатию к брутальным, значит я не ошибся в твоей голубоватой ориентации. Ты прав, что мы разные и, как ты понял из моего коммента 14-05, мне такие голубчики, как ты, не нравятся, я их и тебя презираю и брезгую.
Однако уже хорошо, что перестал склонять слово мачо.

14:11    
14:05. Мне нравятся брутальные мачо, вам - пассивные гомосеки...Мы-разные! Каждому-своё!

14:05    
13-15
МУЧАЧА
Товарищ, нормальный человек, даже когда описался кипятком, как ты -(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), не забудет, что слово МАЧО не склоняется. Лечись, не переутомляйся тут, и не надо так явно показывать своё гипогормональное голубоватое коленопреклонение перед мачо, брУто, быками, мужланами и т.п.

13:15    
Где они все те, кто поучал и грозил России(Путину)??????? Все эти обамы, олланды, мэи и тд.? НИКОГО! Волной смыло, где-нибудь библиотекарями работают или лекции за бабло читают... А Путин в СТРОЮ(!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!), на БОЕВОМ ПОСТУ, вот он на российском мотоцикле "Урал" в Крыму, в Париже, в Хельсинки, сегодня встречается с президентом Мозамбика и тд..итп. Потому все и стремятся снять фильм о Путине - русском МАЧЕ!!!

13:03   Игорь  
Московский Кремль. Царь вновь с похмелья с какой-то думой на челе. Зовет лакея от безделья: "Какие виды на селе? Какой закон решает Дума? Какую Билл прислал нам сумму? Уже в конце спросил по сути: "Приехал с Питера ли Путин?..

12:30    
Что можно снять нового на эту затёртую тему?

11:54    
А о Мэй не снимут...не заслужила...Какая жалость...

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