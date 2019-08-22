Британский телеканал снимет фильм о Путине

Британский телеканал Channel 4 снимет трехсерийный документальный фильм о президенте России Владимире Путине, сообщается на сайте канала.

В фильме планируют показать, как личный опыт Путина повлиял на политику, как современная Россия создавалась из острого чувства «предательства, гордости и гнева», и как ценности Путина «экспортировались по всему миру – из Крыма в Солсбери в Вашингтон».

Для съемок будут использованы архивные материалы, интервью с близкими Путину людьми и с теми, кого «больше всего затронули его действия». По мнению исполнительного продюссера Джеймса Рогана, Путина нужно понять, чтобы «понять, что сейчас происходит в мире».

«Путин показал свою стойкость как один из самых грозных политиков XXI века. В этой серии будет рассказано, как бывший шпион заново определил политику, и какое влияние это оказало на весь мир», - сказал Роган.