Российские ученые осудили протестное "дело 27 июля": Требуем прекратить правовой произвол

Более пятидесяти российских ученых оставили свои подписи под коллективным заявлением относительно уголовного преследования фигурантов дела о "массовых беспорядках" 27 июля.

"Светила" наук уверены: основная причина не утихающих в столице протестов - правовая тирания власть предержащих структур.

"Именно неприкрытый обман и явные махинации при регистрации кандидатов стали причиной протестных акций, участники которых выразили несогласие с ложью властей. Мы с тревогой наблюдаем, как неприятие лжи в России становится уголовно наказуемым, а развертывание политических репрессий сопровождается ростом абсурдных обвинений, в частности, о «массовых беспорядках» и «вмешательстве извне»", - констатируют подписанты.

Главные требования, выдвинутые учеными, содержательны и жёстки.

"Мы требуем от тех, кто сейчас руководит государственным аппаратом, прекратить правовой произвол, остановить политические репрессии и начать неукоснительно следовать нормам Конституции РФ. Мы присоединяемся к требованиям освободить из заключения и прекратить уголовное преследование.

Мы убеждены в том, что в стране, в которой вместо законов господствуют ложь и произвол, вместо разума — конспирология, а вместо общественного диалога — уголовные преследования за мирное выражение своего мнения, нет места науке. У такой страны нет будущего", - манифестируют ученые.

Напомним, уголовное дело по факту "массовых беспорядков" Следственный комитет возбудил после того, как 27 июля сторонники незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы пришли на встречу с ними у стен столичной мэрии. Полиция быстро "зачистила" периметр, после чего протестующие продолжили акцию на прилегающих к городской администрации улицах.

Изначально в "деле 27 июля" было 14 фигурантов: Валерий Костенок, Дмитрий Васильев, Сергей Фомин, Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин и Данил Беглец.

СК завершает изучение материалов в отношении нескольких фигурантов. Ранее с одного из подозреваемых – телережиссера Дмитрия Васильева – сняли обвинения и перевели в статус свидетеля. Васильев попал в реанимацию с диабетическим приступом после того, как во время задержания у него отобрали инсулин.