ГИК не удовлетворил жалобы кандидатов от "Справедливой России" на отказ ИКМО "Ржевка"

Санкт-Петербургская избирательная комиссия на заседании 22 августа отказала в удовлетворении жалоб девяти выдвиженцев в муниципальные депутаты МО «Ржевка» от «Справедливой России», передает корреспондент ЗАКС.Ру.

ИКМО отказало кандидатам в регистрации из-за неуведомления об их партийной конференции о выдвижении. Выдвиженцы не смогли попасть в ИКМО для передачи уведомления и отдали его представителю своей партии в муниципальной комиссии, сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский. Он добавил, что член ИКМО от эсеров не является на заседания местного избиркома и не передала уведомление о конференции.

Член ГИК от «Справедливой России» Екатерина Фесик отметила, что их представителю в ИКМО о заседаниях сообщают «за полчаса». Фесик настаивала на удовлетворении жалоб. Однако большинство ее коллег проголосовали за обратное решение.

София Саттарова