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Муниципал

13:37

ГИК отменил запрет ИКМО "Лиговка-Ямская" на распространение агитации

фото ЗакС политика ГИК отменил запрет ИКМО "Лиговка-Ямская" на распространение агитации

Санкт-Петербургская избирательная комиссия удовлетворила жалобу от кандидата в муниципальные депутаты в МО «Лиговка-Ямская» от ЛДПР Евгения Родина на ИКМО округа из-за запрета на распространение агитации, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

ИКМО запретило кандидату распространять агитацию, так как не смогла определить заказчика, сообщил член ГИК Дмитрий Краснянский. При этом, отметил он, заказчик все же был указан.

 ⁃ Я по памяти процитирую, в заглавии агитационного печатного материала было указано, что материал изготовлен по заказу за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты и так далее Родина Евгения Владимировича. Честно говоря, я не понял, как там ИКМО не увидела заказчика, - сказал член ГИК.

Он добавил, что рабочая группа рекомендовала отменить запрет на распространение агитации. Члены ГИК с этим предложением согласились.

София Саттарова

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