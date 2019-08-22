В Петербурге могут открыть музей авто, принадлежавших мировым знаменитостям На просторах Северной столицы может появиться новый музей, основными экспонатами которого станут автомобили, некогда принадлежавшие мировым знаменитостям, информирует "Петербургский дневник". Инициатива принадлежит коллекционеру и главе Азербайджанской национально-культурной автономии Петербурга Вагифу Мамишеву. Площадка, на которой откроется выставка, пока не выбрана. Всего в коллекции Мамишева порядка 200 редких "экземпляров", среди которых, например, подаренный Юрию Гагарину Lincoln Continental, Mercedes-Benz W136 композитора Исаака Дунаевского и Cadillac Eldorado Biarritz 1958 года выпуска певицы и актрисы Мэрилин Монро. Tweet Телеграм Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен