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Муниципал

15:16

Кандидатка в мундепы написала заявление на главу МО "Екатерингофский"

фото ЗакС политика Кандидатка в мундепы написала заявление на главу МО "Екатерингофский"

Кандидатка в муниципальные депутаты МО "Екатерингофский" и сотрудница штаба Навального в Петербурге 22 августа Анастасия Осипова обратилась в полицию с заявлением против муниципального избиркома и главы МО Олега Смакотина. 

Осипова считает, что избирательная комиссия незаконно предоставила Смакотину номер мобильного телефона кандидатки. По утверждению девушки, после этого глава муниципалитета начал ей писать сообщения и просить пригласить его домой. Когда кандидатка отказала, то Смакотин грозился прийти без приглашения. 

Анастасия Осипова - единственный кандидат, поддержанный штабом Навального, которого с первого раза зарегистрировала ИКМО "Екатерингофский". Всем сторонникам девушки избирком отказал в регистрации, хотя кандидаты подавали документы единовременно. 

Ранее Осипова рассказала "МБХ.Медиа", что Смакотин якобы в переписке намекнул, что зарегистрироваться девушке удалось при содействии главы МО "Екатерингофский". 

Получить комментарий от Олега Смакотина не удалось.

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