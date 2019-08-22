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15:30

Мэрия Москвы не стала согласовывать шествие оппозиции по Тверской улице 31 августа

фото ЗакС политика Мэрия Москвы не стала согласовывать шествие оппозиции по Тверской улице 31 августа

Руководитель Совета депутатов Гагаринского района и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Елена Русакова уведомила у себя в Facebook, что столичная мэрия в очередной раз отказалась согласовывать заявленное оппозицией шествие по Тверской улице, запланированное на 31 августа.

"Очередной отказ. Причём мы предлагали два варианта, второй - всем известный типовой маршрут по бульварам до проспекта Сахарова. Он вообще обойдён молчанием", - сетует Русакова.

Ранее администрация Москвы не разрешила оппозиционерам митинговать за честные выборы и допуск независимых кандидатов до выборов 24 и 25 августа.

21 августа представители Либертарианской партии уведомили мэрию о намерении устроить 31 августа шествие по городским бульварам.

Между всеми заявителями есть договоренность об объединении повестки в единую в случае, если мэрия согласует хотя бы одну из них.

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15:54    
Мэрия-браво! Пора бунтовщиков и "Новичком" познакомить, а то разболтались со всем, мрази!

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