Суд оштрафовал москвичку за попытку пристроить котят 3 августа

Черемушкинский суд Москвы оштрафовал Татьяну Соколову на 15 тысяч рублей за прогулку с плакатом 3 августа о пристройстве котят, передает «МБХ медиа».

По словам Соколовой, она с другом ходила по центру Москвы с плакатом, где была фотография котенка и надпись о раздаче их в добрые руки. Там были такие «лозунги», как «Вся власть котикам в вашем доме» и «Чтобы не был злым ОМОН, возьми котика, камон» и номер телефона девушки.

Полицейский остановил Соколову на Никитинском бульваре и под предлогом осмотра плаката отвел в автозак на Тверском бульваре. По словам Соколовой, плакат никто не осматривал. Ее доставили в отдел полиции и составили протокол по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения акции).

«Всем выписали одинаковые протоколы, всем написали, что с двух до шести они выкрикивали лозунги и участвовали в несанкционированной акции на Тверской. Хотя в шесть вечера нас уже доставили в ОВД, а задержали примерно в 15:30», - рассказала Соколова.

С решением суда девушка не согласилась. По ее словам, судья не прислушивалась к словам стороны защиты, отклонила все ходатайства, доказывающие несостыковки в показаниях полицейских. Соколова намерена обжаловать решение суда. Котята пока остаются непристроенными.

3 августа в Москве состоялась крупная акция протеста. Ее участники требовали допустить независимых кандидатов, которым отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму. В тот день полицейские задерждали свыше 1000 человек, применяя спецсредства.

Фото: "МБХ медиа"