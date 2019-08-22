Беглов и Макаров поздравили петербуржцев с Днем флага России

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Вячеслав Макаров поздравили петербуржцев с Днем флага России.

Беглов опубликовал поздравление на своей странице во «ВКонтакте». Заодно он пожелал удачи роботу-космонавту «Федору» (Skybot F-850) – разработке российских ученых, в том числе из ИТМО. Сегодня «Федор» стартовал к МКС с флагом России. Беглов отметил, что с этим флагом «совершают подвиги, ставят рекорды и делают научные открытия».

Макаров принял участие в праздничном мероприятии у метро «Чкаловская».Он назвал российский флаг «знаменем побед и единения, верности и преданности» и также сказал, что под ним «делались великие открытия и совершались трудовые подвиги».

В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в

.



Посмотреть общий рейтинг персон.