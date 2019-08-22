Песков об идее Трампа купить Гренландию: Мы таким международным шопингом не занимаемся

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать идею президента США Дональда Трампа купить у Дании остров Гренландия, передает «Интерфакс».

«Это не наше дело. Мы таким международным шопингом не занимаемся», - сказал Песков.

По его словам, между сторонами обсуждения пробежала черная кошка, но вмешиваться в этот вопрос Кремль не планирует. Не стал комментировать Песков и вопрос об отношении Москвы к спору на фоне обострения борьбы за ресурсы Арктики.

«Я лишь скажу, что Россия ведет свою работу в соответствующих подразделениях ООН в плане отстаивания прав на шельф. Есть определенные успехи. Эта работа продолжается, она абсолютно легитимна, соответствует международному праву», - сказал Песков.

Идею получить Гренландию во владение США Трамп высказал в середине августа. Власти Дании отреагировали на это резко негативно. После этого Трамп отложил визит в Данию на неопределенный срок, что датские политики сочли оскорбление.