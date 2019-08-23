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Новости

9:20

Навальный покинул стены спецприемника спустя 30 суток ареста

фото ЗакС политика Навальный покинул стены спецприемника спустя 30 суток ареста

Оппозиционный политик Алексей Навальный вышел из московского спецприёмника №1, в котором отбывал 30 суток административного ареста, информирует "Медиазона". На этот раз его решили не задерживать снова.

Навального в очередной раз лишили свободы за публичные призывы к выходу на несанкционированную акцию протеста 27 июля, инкриминировав ему часть 8 статьи 20.2 КоАП. Вскоре после помещения в изолятор Навальный почувствовал себя плохо. Он и его врачи предположили, что имело место отравление. Тем не менее, медики установили, что отеки и покраснения были следствием проявления аллергии. Через день его выписали, несмотря на протест лечащего врача.

Накануне политика возили в суд, где рассматривалось ходатайство начальника спецприемника о продлении Навальному срока ареста на то количество часов, которое он провел в больнице. Инстанция удовлетворять прошение не стала.

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14:33    
Респект Навальному!
Ждём судов  ЕСПЧ по незаконным задержаниям россиян.
Антиконституционные действия власти должны быть наказуемы.

13:03    
Путин, скорее, "анти-ПётрI". Пётр прорубил окно в Европу, а Путин делает всё, чтобы Россия оказалась в изоляции ото всех, кроме Китая, который постепенно готовится к освоению больших пространств большим населением.

11:44    
И потом у Петра 1 был смысл его действий - война со Швецией и выход в Балтийское море и мировой океан, а у Путина какой смысл? США уже не гегемонят, мир многополярный, по поводу революции достоинства на Украине, так кто ж против достоинства, все за, вот только нарушив договоренности с Януковичем под гарантии Франции и Германии, которые как оказалось ничего не значат, революционеры разрушили свою общественный договор в стране - конституцию, а у достойных крымчан и дончан оказался другой взгляд на экономическую ассоциацию и язык государства, они решили об этом заявить, Турчинов объявил Ато,  Стрелков среагировал на угрозу и перешел границу, началась гражданская война.
 Пусть выпускники МГИмо если не все там кокаинщики, расскажут нам насколько соответствует мировому праву наша защита дружественных нам людей в гражданской войне.
Для защиты от военных пришлось вводить танки, для защиты танков от самолетов - средства ПВО, дальше Пво приняло боинг за военный транспортник подобный тому что сбили месяц назад в Луганске, либо что скорее всего там летал штурмовик для защиты от которого и было нужно Пво, и который мог собственно это Пво уничтожить, пришлось стрелять по нему, штурмовик капитана Волошина увернулся, ракета ушла выше, а там был Боинг.
 Вот и все.

11:37    
"Выписали, несмотря на протест лечащего врача". Сколько госдеповских грошей получил "врач" за этот протест ?

11:34    
11-25 Где вы прочитали, что ВОР насральный, обученный в америке расшатыванию государственности России, получающий деньги от госдепа, заменил Россию ?

11:25    
9:33 С каких пор, коррупция и воровство заменили Россию?

11:11    
Путина пора увольнять. Пусть Петру 1 поклоняется в свое личное время, а в рабочее читает Конституциию РФ.

11:01    
9:59. Да, ещё бы направить современного Малюту Скуратова в ВШУ, РГГУ, ЕУ, "Эхо", "Дождь" идр. для наведения в них РУССКОГО порядка, как в своё время Иван Грозный направил его в прозападно-сепаратистский Новгород, предательски стремящийся отойти к Польше-Литве вместе с Псковым...

10:32    
Кстати, Сталин никого(!!!), ни одного человека не расстрелял, никому(!!!) голову не отрубил и тд., но его в отличие от Петра-1 антисоветчики и русофобы называют палачом и восхваляют Петра...Несправедливо!

10:23    
9:59. Путин искренне поклоняется Петру-первому, он его безусловный кумир! Но Пётр-первый ЛИЧНО и ПУБЛИЧНО на глазах жён и детей рубил топором головы бунтовщикам-стрельцам на Красной площади...Может и Путину пойти по стопам кумира? И главное есть кому рубить головы: Навальный Яшин, Соболь и тд.

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