Экоактивисты Архангельской области назвали дату единого дня протеста

Защищающие станцию Шиес от строительства скандального мусорного полигона активисты объявили 22 сентября единым днем протеста, о чем сообщили в главном своем сообществе в социальных сетях - "Поморье не помойка". В этот день они призывают жителей всех населенных пунктов Архангельской области и республики Коми всеми доступными путями демонстрировать свой "мусорный" протест.

Также они сформулировали перечень четких требований к власть предержащим, без выполнения которых они отказываются покидать ставшую проблемной точку на карте Архангельской области. С учетом отсутствия заверенной разрешительной документациях на руках у застройщика все происходящее они считают незаконным.

В число требований входит отставка губернатора региона Игоря Орлова и всего состава его правительства, прекращение всех административных и уголовных дел в отношении активистов Шиеса, приостановление возведения экотехнопарка и рекультивация вырубленного на местности леса.

"Первоначально планируемый срок сдачи объекта — февраль 2020 года, и очевидно, что у строителей не получается реализовать задуманное. Полугодовая топливная блокада помогла взять инициативу в руки местных жителей, которые готовы бросить все свои силы на защиту родной земли", - говорится в заявлении.

Борьба за приостановку строительства, регулярно сопровождающаяся физическим насилием, штрафами и административными арестами, ведется уже больше года. На холодное время разбившие у станции палаточный лагерь экозащитники намерены установить вагончики.