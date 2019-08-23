Волков: Штрафами и исками за митинги власть уподобляется Лукашенко

Начальник региональных штабов политика Алексея Навального Леонид Волков поделился через YouTube своими соображениями относительно денежных исков к Фонду борьбы с коррупцией со стороны государственных структур, последней из которых стал московский метрополитен, требующий от организаторов акции 27 июля 50 тысяч рублей компенсации. До того иск на 13 млн рублей подали на оппозицию ГБУ "Мосгортранс" и "Автомобильные дороги". По мнению оппозиционера, в Кремле решили перенять опыт Белоруссии, где с некоторых пор проводить митинг стало крайне дорогим удовольствием.

"Лукашенко придумал такую штуку - если, дорогие оппозиционеры, вы так хотите провести митинг, то сразу платите, вперед, потому что ведь милиции придется вас охранять. Хотите митинг на 10 тысяч человек - платите 100 тысяч долларов, потому что нужно будет биотуалеты подогнать. Путин идет тем же путем: пока что скидываться на дубинки нас не просят, но очень близко к этому подошли", - заметил Волков в эфире.

Политик иронизирует на тему того, что 27 июля организаторы и участники протестной акции скорее принесли прибыль метрополитену, нежели нанесли какой-либо ущерб, поскольку в тот день больше обычного людей купили проездные билеты. Более того, нелепой ему представляется запрашиваемая транспортным государственным монополистом сумма, равняющаяся стоимости тысячи разовых проездных.

По результатам несогласованного шествия, жестоко разогнанного полицией, возбудили дело о массовых беспорядках, хотя никаких признаков насилия со стороны демонстрантов (разбитые витрины, перевернутые автомобили) никем замечено не было.