Активисты недовольны вырубкой деревьев на Крестовском острове

В ночь на 23 августа городские активисты обнаружили, что аллея на Крестовском острове, украшение которой составляли голубые ели, его лишилась: деревья валялись спиленными. Об этом стало известно из сообщества "Зеленая коалиция".

Общественное движение "Рок-Петроград", возглявляемое Сергеем Елгазиным, в связи с инцидентом объявило о том, что уже направило запрос на имя врио губернатора Александра Беглова.

"Нам казалось, что голубые ели запрещено рубить. Плюс нарушен исторический облик аллеи, обрамлявшей десятилетия памятник С.М.Кирову. Ждем объяснений", - говорится в заявлении.

Активисты утверждают, что знакомы с ситуацией и что деревья не были сухими и умирающими.

Фотография: "Зеленая коалиция"

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