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12:35

"Применивший насилие" к силовику во время протеста в Москве демонстрант останется под арестом

фото ЗакС политика "Применивший насилие" к силовику во время протеста в Москве демонстрант останется под арестом

Городской суд Москвы решил оставить под арестом участника акции протеста 3 августа, которого обвиняют в применении насилии к полицейскому (ч. 1 ст. 318 УК РФ), передает "МБХ медиа".

На заседании его адвокат Дмитрий Чешков сообщил, что протоколы задерживавших его подзащитного правоохранителей полностью идентичны.

"У меня сложилось мнение, что показания сфабрикованы. В деле есть показания росгвардейцев - у них одинаковые показания. Я считаю, что материал о заключении под стражу был сфабрикован следователем", -  сообщил Чешков.

Речь идет о сотрудниках ОМОН Савченко А. Р. и Асташеве К. А. Их допросы продолжались одинаковое время, однако оба текста совпадают дословно и даже содержат одинаковые ошибки.

Ранее Устинова отправили на два месяца в СИЗО. Как считают следователи, мужчина оказал сопротивление при задержании во время протестной акции 3 августа, в результате чего сотрудник Росгвардии якобы заработал вывих плеча.

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13:29    
12:52 - давай, дeбил, почаще употре[цензура]й слово "бунтовщики"...  ещё не все поняли, что ты умственно отсталый дурачок.

12:52    
ВСЕХ БУНТОВЩИКОВ НА НАРЫ! Лучше было бы, конечно, всех бунтовщиков в костёр, а Навальному, как специалисту по лесу, поручить привезти сухих дров из Кировской области!

Страница 1-ая (всего: 1)
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