Горсуд отказал 33 "яблочникам" в пересмотре регистрации кандидатами в мундепы

Городской суд Петербурга 23 августа оставил в силе решение Октябрьского районного суда об отказе в регистрации 33 кандидатам от партии "Яблоко", желающим стать муниципальными депутатами в МО “Посадский”, “Петровский”, “Кронверское” и “Аптекарский остров”.

Во время заседания стало известно, что ГИК отозвал доверенность своего представителя в Горсуде, члена Партии роста Алексея Березина, который на заседании должен был выступить от лица ответчика.

Представитель четырёх избиркомов во время заседания сообщил, что участники муниципальных выборов подали документы на регистрацию позже положенного срока, поэтому им было отказано в регистрации. Прокуратура поддержала ИКМО и попросила не удовлетворять требования истцов.

Елена Владыкина