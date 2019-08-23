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Муниципал

14:37

Городской суд отменил отказ в регистрации кандидата в мундепы МО «Смольнинское»

фото ЗакС политика Городской суд отменил отказ в регистрации кандидата в мундепы МО «Смольнинское»

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляцию кандидата в муниципальные депутаты МО «Смольнинское» Ярослава Кострова на решение Смольнинского районного суда. Об этом выдвиженец сообщил ЗАКС.Ру 23 августа.

12 августа районный суд снял его с выборов, удовлетворив иск другого кандидата в мундепы МО «Смольнинское» Владимира Беличенко к избирательной комиссии муниципального округа и Кострову. Беличенко требовал отменить регистрацию своего конкурента из-за якобы нарушения закона об агитации и авторских прав, уточнил Костров. Он добавил, что речь шла о репосте записи с фотографией юриста ИКМО. Выдвиженец на заседании городского суда настаивал на том, что запись не агитационная.

- Пояснил, что, во-первых, мой репост не является агитационным, а, во-вторых, там не нарушаются ничьи права интеллектуальной собственности. Агитационным он не является, потому что там не пиарились ни один из кандидатов или каких-то объединений, и позиция Конституционного суда достаточно строга в этом: есть информационные посты, есть агитационные посты. В своем посте и репосте я вообще не употребляю ни одной фамилии, - рассказал Костров.

Также он со ссылкой на пользовательское соглашения «ВКонтакте» добавил, что любая загруженная в социальную сеть фотография становится общедоступной. Городской суд посчитал доводы кандидата достаточными и удовлетворил его апелляцию, отменив решение Смольнинского районного суда.

Сейчас Костров снова является зарегистрированным кандидатом в муниципальные депутаты. Однако, он считает, что его кандидатуру все же снимут с выборов.

- Я думаю, что меня снимут перед выборами. По любой причине. Если уж такая причина была высосана из пальца, сгодится любая. Вы должны понимать, что любого кандидата можно снять по любой причине, - уверен Костров.

Он является активистом движения «Центральный район за комфортную среду обитания», на выборы кандидат пошел как самовыдвиженец. Вместе с ним в МО «Смольнинское» выдвинулись и другие активисты движения. 

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