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Муниципал

15:39

Горсуд восстановил Кена на выборах  

фото ЗакС политика Горсуд восстановил Кена на выборах  

Городской суд Петербурга отменил решение Выборгского районного суда о снятии с выборов кандидата в мундепы МО “Светлановское” Даниила Кена, регистрацию которого аннулировали из-за трех постов про “Единую Россию” в соцсети “Вконтакте”. Избирательная комиссия, которая выступала в деле истцом, говорила, что Кен нарушил правила агитации.

- Представитель избирательной комиссии сводил к тому, что я совершил незаконное бездействие, не удалив записи, как он считает, агитационного характера после того, как были объявлены выборы, - сообщил Кен ЗАКС.Ру. 

Избирательная комиссия МО “Светлановский” посчитала агитацией три репоста во “ВКонтакте”, которые Кен сделал 2014, 2015 и 2019 г. Также ИКМО обвинила Кена в том, что записи якобы были сделаны с нарушением авторских прав “Единой России”, так как Кен не получил разрешения партии на использование названия и логотипа ЕР.  

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