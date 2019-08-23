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16:30

Водителя, устроившего "под шариками" смертельное ДТП на Невском, отпустили из СИЗО

фото ЗакС политика Водителя, устроившего "под шариками" смертельное ДТП на Невском, отпустили из СИЗО

Мурад Каграман оглы Касымов - водитель, въехавший в состоянии наркотического опьянения в толпу пешеходов на Невском проспекте - отпущен из СИЗО: суд изменил ему меру пресечения с заключения на "запрет определенных действий".

В инстанции объяснили это решением тем, что продление содержания под стражей на срок, превышающий полгода, возможно только в отношении лиц, совершивших тяжкое преступление. Преступление Касымова квалифицируется как преступное деяние средней степени тяжести, известили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Согласно нынешней мере пресечения, Касымову воспрещается покидать квартиру в ночное время, управлять любыми транспортными средствами, посещать общепиты, где реализуется алкогольная продукция, принимать участие в массовых мероприятиях сроком до 22 октября 2019 года.

Напомним, прошедшей зимой Касымов сел за руль BMW X6, предварительно, как он сам потом рассказал, надышавшись наркотическим газом из шариков на Думской улице. После этого он, "отключившись", сбил пятерых пешеходов на Невском, двое из которых - в том числе, гражданин США - скончались на месте.

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