Коммунист снялся с московских выборов после призыва Яшина голосовать за него

Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму от КПРФ Владислав Колмагоров неожиданно снял свою кандидатуру с выборов. Символично, что это случилось после того, как недопущенный кандидат по его 45 округу оппозиционер Илья Яшин днем ранее, 22 августа, призвал через Facebook в рамках "умного голосования" всех голосовать именно за коммуниста.

"Дорогие друзья! Я снялся с выборов. Простите, что подвёл вас. Я не испугался, но есть но...Не могу говорить всё. Продолжать бороться буду и без их мандата. Главное сейчас - это сплотиться,невзирая ни на какие политические пристрастия. Я благодарю всех честных и неравнодушных людей", - гласит новейшая запись Колмагорова в Twitter.

Еще четыре дня назад таинственно "переобувшийся" кандидат опубликовал цветную таблицу, в котором была подробно прописана его депутатская программа.

Яшин, тем временем, отбывает четвертый подряд административный арест за призывы к несанкционированным митингам.