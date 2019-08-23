Не успевшему покинуть спецприёмник Гудкову назначили ещё 10 суток ареста

Коптевский райсуд Москвы на 10 суток арестовал оппозиционера Дмитрия Гудкова за призывы к участию в несанкционированной протестной акции 27 июля, уведомил в Telegram-канале политика его пресс-секретарь Алексей Обухов.

Следователи установили, что Гудков опубликовал у себя в соцсетях заявление незарегистрированных кандидатов в депутаты Мосгордумы, в котором они якобы приглашали граждан выйти на несогласованный митинг.

В свою очередь защита политика настаивала, что акция, окончившаяся тогда массовым задержанием, на деле была встречей кандидатов со своими избирателями. Помимо прочего, Гудков даже не присутствовал на обозначенном событии.

На данный момент лидер "Партии перемен" уже 26 суток провел в стенах спецприемника: 30 июля его арестовали на 30 суток за организацию несанкционированной акции у Мосгоризбиркома.