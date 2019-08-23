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Муниципал

17:49

В МО №75 неизвестные расклеили листовки с оскорблением кандидата в мундепы Павла Швеца

фото ЗакС политика В МО №75 неизвестные расклеили листовки с оскорблением кандидата в мундепы Павла Швеца

Неизвестные в ночь на 23 августа в округе 225 муниципального образования №75 расклеили листовки с оскорблением кандидата в мундепы МО и главы регионального отделения «Партии роста» Павла Швеца. Об этом он сообщил ЗАКС.Ру 23 августа.

По словам Швеца, на листовках с его изображением утверждается, что он якобы обидел некую девушку. О какой девушке идет речь, кандидат не знает. Автором же плакатов являются конкуренты его команды в борьбе за места в муниципальном совете, уверен представитель «Партии роста».

- Очевидно, что автор плакатов – это конкуренты, которые оценивают очень большие шансы на избрание нашей команды в муниципалитет. Иначе, зачем нужно было тратить такие средства на выпуск таких качественных плакатов, развесить их по всему округу? Серьезные средства потрачены. Я гадать не буду, там у нас очень много конкурентов. В этом округе идет команда [депутата Государственной Думы Михаила] Романова, отдельно команда «Единой России», от ЛДПР кандидаты, действующие [депутаты]… То есть там много единороссов всяких мастей и пород, которые очень обеспокоены нашей регистрацией, - считает Швец.

Он также добавил, что не планирует предпринимать какие-либо действия из-за распространения листовок. По мнению кандидата, листовки придуманы для отвлечения его внимания от агитации. Помимо этого, Швец считает, что такой «черный пиар» играет на руку его кампании. 

- Спасибо им, на самом деле, за дополнительную агитацию. Я буду ходить по округу, и меня уже будут узнавать. Я просто людям буду объяснять: «Да, это я. Я никого не обидел», - рассказывать, что мы реально делаем, и просить проголосовать, - рассказал кандидат.

Напомним, ранее местная комиссия отказала Швецу и его команде в регистрации в качестве кандидатов в муниципальные депутаты. Они подали жалобу в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, которая зарегистрировала всех выдвиженцев от «Партии роста». Позже, 21 августа, кандидат в мундепы МО № 75 от «Единой России» Диана Тукаева-Морозова потребовала снять команду Швеца с выборов. Она считает, что конкуренты опубликовали незаконную агитацию в социальной сети «ВКонтакте». 

 

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18:06    
Всех девушек он "обижал" по обоюдному согласию. Но если считать преждевременное семяизвержение "обижанием", то тогда конечно.

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