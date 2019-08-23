Древарх Просветленный стал фигурантом уголовного разбирательства

В Архангельске возбудили уголовное дело о применении насилия к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ) в отношении местного активиста Андрея Христофорова, более известного под псевдонимом Древарх Просветленный. В последнее время он часто принимал участие в акциях протеста против возведения рядом с Шиесом мусорного полигона.

Сегодня, 22 августа, Древарха вызвали на допрос в Следственный комитет.

"Меня допросили в качестве обвиняемого; у меня подписка о невыезде. Мне инкриминируют применение электрошокера, якобы я хотел троих полицейских им вывести из равновесия. Я ничего не сказал, используя 51 статью Конституции", - поделился активист с "МБХ медиа".

По его словам, следователи запретили ему гулять по городу и заходить внутрь некоторых зданий.

"Предупредили, что если я дальше буду ходить по Архангельску, зданиям силовых структур, мне ужесточат меру пресечения, посадят в камеру временного содержания, где я буду сидеть без одежды", - заявил Христофоров.

В конце июня Древарха задержали за то, что он якобы воспользовался стоп-краном в поезде, следовавшем в Шиес. Во время задержания произошла небольшая потасовка, в результате которой он и полицейский получили удары электрошоком. После инцидента активист попал в больницу, где у него диагностировали сотрясение мозга.