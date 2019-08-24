Профессор Соловей: Выборы пройдут как военно-полицейская операция

В недавнем прошлом представлявший МГИМО профессор исторических наук и политолог Валерий Соловей высказался на тему предстоящего дня выборов, которые состоятся 8 сентября сразу в нескольких регионах. По его мнению, власть страдает близорукостью, полагая, что все гражданское сопротивление ей и все напряжение после избрания подходящих ей кандидатов в этот день схлынет и пройдет.

"8 сентября будет проходить в форме военно-полицейской операции — по крайней мере, в Москве. То есть, скорее всего, на избирательных участках и в округе будут бойцы Росгвардии, будут стоять автозаки. А после этого власть вздохнёт с облегчением, подумав, что игра сделана, но на самом деле она только начнётся", - предложил он свой прогноз в эфире "Эха Москвы".

Все чаще прибегая к демонстративному насилию, уверен профессор, власть одним этим фактом втягивает в политику прежде нейтральных людей и все больше теряет легитимность. Благополучно такая динамика для нее закончиться не может.

"У вас не хватит дубинок. У вас не хватит полицейских, у вас не хватит омоновцев. Их не так много. У вас даже не хватит, кстати, камер. Даже в Москве не хватит камер", - провозгласил Соловей.

Ученого уволили из престижного МГИМО в июне. С его слов, это произошло по политическим причинам. Преподавать он больше не хочет.