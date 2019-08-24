"Ленфильм" обменяется с Северной Кореей произведениями кинематографа

В сентябре киностудия "Ленфильм" планирует показать заинтересованной аудитории пять фильмов, созданных в Северокорейской республике, передает ТАСС. В ответ пять петербургских картин "уедут" в Пхеньян.

"24 сентября на "Ленфильме" откроется Пхеньянский международный кинофестиваль КНДР. А до этого - с 20 по 25 число - мы поедем в Пхеньян, будем показывать наши картины и знакомить [с ними] северокорейского зрителя", - подтвердил директор "Ленфильма" Эдуард Пичугин.

На показ творчества, произведенного в КНДР, приедет посол Ким Хен Джун. Самой остросюжетной картиной обещает стать та, что имеет название "Товарищ Ким летает".