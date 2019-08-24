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Новости

14:30

Черепанов обжалует отказ в его регистрации на муниципальных выборах

фото ЗакС политика Черепанов обжалует отказ в его регистрации на муниципальных выборах

Снятый с муниципальных выборов единоросс, бывший руководитель "Молодой гвардии" Михаил Черепанов будет оспаривать свой недопуск до выборов в суде. Ответчиком выступит ТИК №23.

Любопытно, что у ТИК потребовала отказать в регистрации Черепанова, многие годы считавшегося очень влиятельным политиком во Фрунзенском районе, его же собственная партия.

Накануне, 23 августа, не уточняя фамилий, но на вопрос, связанный с Черепановым, депутат Госдумы Виталий Милонов ответил, что время от времени следует совершать "гигиенические чистки" в "Единой России".


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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15:05    
Череп перестань юзать детей в личных целях

14:52    
Нечего прикармливать всяких мразей, уголовников и фальсификаторов. Тогда и "чистки" не понадобятся.

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