Черепанов обжалует отказ в его регистрации на муниципальных выборах

Снятый с муниципальных выборов единоросс, бывший руководитель "Молодой гвардии" Михаил Черепанов будет оспаривать свой недопуск до выборов в суде. Ответчиком выступит ТИК №23.

Любопытно, что у ТИК потребовала отказать в регистрации Черепанова, многие годы считавшегося очень влиятельным политиком во Фрунзенском районе, его же собственная партия.

Накануне, 23 августа, не уточняя фамилий, но на вопрос, связанный с Черепановым, депутат Госдумы Виталий Милонов ответил, что время от времени следует совершать "гигиенические чистки" в "Единой России".

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