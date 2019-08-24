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Новости

17:01

На акции ЛГБТ-движения начались массовые задержания

фото ЗакС политика На акции ЛГБТ-движения начались массовые задержания

На акции в сквере у Исаакиевского собора, направленной против предполагаемого игнорирования проблем ЛГБТ-сообщества, задержали по меньшей мере 11 человек, о чем пишут Telegram-каналы. Среди задержанных оказался фотокорреспондент "Медиазоны" Давид Френкель и еще один журналист, корреспондент YouTube-канала "Объектив реалий" Ян Кутин.

Протестующие, анонсируя несанкционированную акцию, озаглавили ее следующим образом: "Замалчивание преступлений против ЛГБТ, а так же травля, закреплённая на законодательном уровне".

Участников вывела на улицу, согласно их предварительному заявлению, "усталость от дискриминации".

Задержанных доставили в 1-й отдел полиции.

"Группа помощи задержанным" сообщает, что к скверу подъехал новой автозак. Активисты опасаются новой волны задержаний. 

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18:53    
После таких задержаний полиции надо выдавать дезинфицирующий раствор для протирания рук. Какую выдержку надо иметь, чтобы прикасаться к этим тварям-уродам !

17:52    
Всех фекально-вонючих гомосеков безжалостно на нары, как в добрые советские времена! Или силой депортировать в гомосечную и наркоманную Европу!!!

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