На акции ЛГБТ-движения начались массовые задержания

На акции в сквере у Исаакиевского собора, направленной против предполагаемого игнорирования проблем ЛГБТ-сообщества, задержали по меньшей мере 11 человек, о чем пишут Telegram-каналы. Среди задержанных оказался фотокорреспондент "Медиазоны" Давид Френкель и еще один журналист, корреспондент YouTube-канала "Объектив реалий" Ян Кутин.

Протестующие, анонсируя несанкционированную акцию, озаглавили ее следующим образом: "Замалчивание преступлений против ЛГБТ, а так же травля, закреплённая на законодательном уровне".

Участников вывела на улицу, согласно их предварительному заявлению, "усталость от дискриминации".

Задержанных доставили в 1-й отдел полиции.

"Группа помощи задержанным" сообщает, что к скверу подъехал новой автозак. Активисты опасаются новой волны задержаний.