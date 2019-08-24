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17:43

Задержания на ЛГБТ-акции привели к вызову скорой помощи

фото ЗакС политика Задержания на ЛГБТ-акции привели к вызову скорой помощи

На акции против игнорирования СМИ, соцсетями и общественниками проблем гомосексуального сообщества, прошедшей возле Исаакиевского собора, в ходе задержания активисту сильно повредили руку, и для разрешения проблемы пришлось вызвать карету скорой помощи. Об этом сообщает Telegram-канал "Объектив реалий". Пострадавшего зовут Леонид Жариков.

"У него ушибы рук и повреждена шея, не может поворачивать головой", - пишут свидетели происходящего.

Всего в сквере у собора задержали как минимум 12 человек. Участников вывела на улицу, согласно их предварительному заявлению, "усталость от дискриминации". Задержанных доставили в 1-й отдел полиции.

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18:50    
Ничего нового пеперасты выдумать не могут. Повреждения уже были у какой-то ляди, да только крики оказались симуляцией. Придумать новое нечем - весь процесс мышления сосредоточен в анусе и пенисе.

17:53    
Лучше бы сразу вызвали для гомосека катафалк и на кладбище для животных!

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