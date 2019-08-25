Мэрия Москвы: В праздновании Дня флага России приняли участие около полумиллиона человек

В празднованиях Дня российского флага в Москве 24 августа приняли участие около 500 тысяч человек, сообщается на сайте столичной мэрии.

В честь праздника в Москве состоялись митинг-концерт, квесты, флешмобы и представления. В мэрии утверждают, что около тысячи человек растянули на проспекте Сахарова гигантский триколор площадью более 2,5 тысяч квадратных метров, и этот флешмоб попал в Книгу рекордов России. На митинге выступили группы «Сурганова и оркестр» и «Голубые береты», певцы Филипп Киркоров, Валерия, Тимати, Григорий Лепс и другие.

По оценкам столичных властей, в митинге-концерте приняли участие 110 тысяч человек. По оценкам «Медузы», участников было не больше, чем на митинге за честные выборы 10 августа. Тогда мэрия объявила о 20 тысячах участников, а подсчет проекта «Белый счетчик» - о 50-60 тысячах.

24 августа в Москве стал первым выходным днем без протестов за последний месяц. Ради этого митинга-концерта мэрия отклонила все заявки на проведение других акций. Отказали в согласовании митинга за честные выборы и на 31 августа.