РПЦ собирается сменить график служб в Исаакиевском соборе без согласования с музеем

Приход Исаакиевского собора изменил расписание богослужений с 1 сентября, не согласовав это с руководством государственного музея-памятника «Исаакиевский собор», передает «Интерфакс».

На странице прихода во «ВКонтакте» появилось сообщение, что время богослужений изменится с 1 сентября: 10:00 - литургия, 17:00 - вечернее богослужение. По словам представителя музея, директор Юрий Мудров на прошлой неделе подписал согласованное с приходом расписание, и с 10:00 до 17:00 «ни одного богослужения там нет».

«Мы согласовываем все службы, которые проходят в соборе, чтобы не было накладок ни на какие работы», - отметили в музее.