Прокуратура требует лишить родительских прав еще одну семейную пару из-за участия в акции 27 июля

Никулинский межрайонный прокурор Москвы обратился в суд с иском о лишении родительских прав супругов Хомских, предположительно, из-за их участия в несогласованном митинге 27 июля, сообщили в «Апологии протеста».

Карточка дела есть на сайте Никулинского суда Москвы. Судебное заседание по делу назначено на 2 сентября.

По словам представителей «Апологии протеста», отец ребенка – Петр Хомский – упоминался в провластном видеоролике как «охранник Навального».

Ранее прокуратура намеревалась лишить родительских прав супруг Проказовых из-за того, что они 27 июля передали своего годовалого сына родственнику и крестному отцу, Сергею Фомину – фигуранту дела о массовых беспорядках. СК возбудил уголовное дело по двум статьям – об оставлении в опасности и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Сами супруги настаивали, что не принимали участие в акции и не подвергали сына опасности. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова пообещала обратиться в Генпрокуратуру с просьбой отозвать этот иск.