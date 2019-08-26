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11:20

Милонов выразил "христианское" отношение к смертной казни

фото ЗакС политика Милонов выразил "христианское" отношение к смертной казни

Депутат Государственной думы Виталий Милонов негативно оценил участившиеся призывы некоторых политических деятелей к тому, чтобы возвратить смертную казнь и отменить таким образом установленный в 1990-е годы мораторий на нее. Известным петербуржцем движет гуманизм, не позволяющий ему согласиться с коллегами.

"Я как православный христианин — против снятия моратория. Смертная казнь является тем, что невозможно вернуть назад. В случае судебной ошибки, которая может быть, мы потеряем невиновного человека", - отметил Милонов в интервью с изданием "Политика сегодня".

По его словам, крайние меры уместны в отношении террористических и бандитских группировок, но в отношении частных лиц и рядовых преступников высшая мера наказания - "перебор". Соглашаясь с той мыслью, что мораторий России навязала Европа, он не упустил случая упрекнуть ее в более, на его взгляд, вредных влияниях.

"Мы должны были ввести понятие наркотиков для личного использования. Это действительно большая проблема", - считает депутат.

Последним казненным в России стал серийный убийца и маньяк Андрей Головкин. Это произошло в 1996 году.


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